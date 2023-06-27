Yanlış ihbar itfaiyeye alarma geçirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde yanlış ihbar itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine Kızılırmak Sanayi Sitesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın olduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbarı alan Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri verilen adrese kısa sürede ulaştı. Yapılan araştırmada tesis çalışanları tarafından kontrollü olarak yakılan ateşten çıkan dumanların yangın sanıldığı, 112'ye yanlış ihbar yapıldığı tespit edildi.