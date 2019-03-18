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Yaralı martı en 'güvenlikli' yere düştü

Samsun’da yaralı martı güvenlik görevlisi kulübesinin bahçesine düştü.

Samsun'da yaralı martı güvenlik görevlisi kulübesinin bahçesine düştü.


Rüzgardan yönünü kaybederek gece saatlerinde güvenlik kulübesinin yanına düşen martıya güvenlik görevlileri sahip çıktı. Yaralı martıyı kulübeye alan güvenlik görevlileri, martıya su ve yiyecek verdi. Sabaha kadar martıya göz kulak olan güvenlik görevlisi Mahmut Gemici, Milli Parklar ve Doğa Koruma Samsun Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Gemici'nin yanına gelen Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü görevlileri, tedavisinin yapılması için martıyı teslim aldı.



"Gece misafirimiz oldu"


Dün gece yağmur ve rüzgarın olduğunu belirten güvenlik görevlisi Mahmut Gemici, "Martı rüzgar ve yağmurdan dolayı bahçemize düştü. Biz de martıyı korumaya aldık. Milli Parklar ve Doğa Koruma Samsun Müdürlüğünü aradık. Kanadından ve ayağından yaralı. Büyük ihtimalle ya bir yere çarptı ya da takıldı. Gece suyunu, yemeğini verdik. Misafirimiz olarak burada kaldı. İnşallah tedavisi yapılarak doğaya salınacak" dedi.

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