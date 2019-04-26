Yardım kumbarasını çalan çocuk tutuklandı

Samsun'da bir döner salonuna girerek yardım kumbarasını çaldığı iddia edilen 14 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bulunan bir döner salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geceleyin döner salonuna giren hırsız içinde para bulunan yardım kumbarası ve Meskenler mevkisindeki bir marketten de sigara çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü her iki hırsılık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 14 yaşındaki S.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.