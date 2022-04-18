‘Yargı sınavlarında kadın adayların başarısı yüzde 67'lerde'

Hâkimlik Akademisi kurucusu Erhan Kaya, her yıl gerçekleşen Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı ile İdari Yargı Hâkim Adaylığı Sınavlarında, kadınların başarısının yüksek olduğunu vurgulayarak, “Kadın adayların başarısı yüzde 67'lerde. Bu başarının sebebi kadınların çok daha disiplinli ve programlı çalışması” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi öğrencileri, hukuk nosyonlarını geliştirebilmek ve mezuniyet sonrası yol haritalarını belirleyebilmek amacıyla tecrübeli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Fakülte öğrencileri bu amaçla düzenlenen “Hâkim, Savcı ve Kaymakamlık Mesleklerine Hazırlıkta Yol Haritası” adlı konferansta Hâkimlik Akademisi kurucusu Erhan Kaya ve akademi mezunlarıyla bir araya geldi. OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu'nun organize ettiği konferansa; Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Fakülte Sekreteri Nazım Ölmez, Hâkimlik Akademisi Eğitmeni Ünal Aydın, sınavlarda derece yapmış mezunlar, aileleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Hâkimlik, savcılık ve kaymakamlık mesleğinin gerektirdiği vasıfların anlatılmasıyla başlayan konferansta, sınav başvurularında neler yapılması gerektiği de öğrencilerle paylaşıldı.

“Sosyal medyada elde edilen bilgilerin doğrulama yapılmadan paylaşılması, bilgi kirliliğine sebep oluyor”

Konferansta konuşan Hâkimlik Akademisi kurucusu Erhan Kaya başvuru süreciyle ilgili “Türkiye'de 24 saat uzun bir süre. Hâkim, savcı ve kaymakamlık mesleklerine ilişkin müfredat, kontenjan ve sınav tarihleri gibi birçok şey değişebiliyor ve öğrencilerin güncel gelişmeleri takip etmeleri bazen mümkün olmuyor. O nedenle bu sürecin takibi noktasında sosyal medya öne çıkıyor ancak bu mecralarda elde edilen bilgilerin doğrulama yapılmadan paylaşılması, bilgi kirliliğine sebep oluyor” diye konuştu.

“Kadın adayların başarısı yüzde 67'lerde”

Her yıl gerçekleşen Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı ile İdari Yargı Hâkim Adaylığı Sınavlarında, kadınların başarısının yüksek olduğunu vurgulayan Kaya “Kadın adayların başarısı yüzde 67'lerde. Bu başarının sebebi; kadınların çok daha disiplinli ve programlı çalışması. Verdiğim seminerlerde, kadın katılımcıların daha fazla olduğunu görüyorum. Bu seminerlerdeki rehberliği çok iyi takip ediyorlar ve sonunda sınavı kazanıyorlar” şeklinde konuştu.

Mesleğe başlayanların yüzde 70'i vakıf üniversitesi mezunu

Son 3 yılda mesleğe başlayan adayların yüzde 70'inin vakıf üniversitelerinden olduğunu vurgulayan Kaya, “Söz konusu oranın yüksek olmasının asıl sebebi ne biliyor musunuz? İşte bu, öz güvenden kaynaklanıyor. Nasıl olsa kazanırız diyorlar. Ben kendi öğrencilerime bakıyorum, devlet üniversitesi mezunlarının yüzde 80'inden fazlası, ikinci kez sınava giriyorlar, yani kendilerini hep beklemeye alıyorlar” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası görevlerinden en çok ihraç edilenlerin, hâkimlik ve savcılık mesleğine mensup kişiler olduğunu belirten Kaya, azalan hâkim ve savcıların bilinçli çalışan öğrenciler sayesinde artışa geçtiğini ve adalet sisteminin güçlendiğini dile getirdi.

Konferansın devamında, Hâkimlik Akademisinden mezun olduktan sonra sınavlarda derece yapan Feride Yavuz ve Ebru Akkaş söz aldı. Konferans sonrasında Erhan Kaya ve diğer konuşmacılar, öğrencilerin merak ettiği hususlara dair sorularını da yanıtlayarak onlara tavsiyelerde bulundu.

Konferans, hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.