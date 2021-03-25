Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı

Samsun'un Bafra ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen “Her Şehit Bir Kahraman” temalı kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Kaymakam Cevdet Ertürkmen tarafından ödüllendirildi.

Lise öğrencileri arasında yapılan kompozisyon yarışmasında Altınkaya Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Talha Bakır birinci, Bafra Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Alihan Çelikel ikinci, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İlayda Akman üçüncü oldu.

Ortaokul öğrencileri arasında yapılan yarışmada ise Gazi Ortaokulu öğrencisi Gamze Unat birinci, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Kaan Semi Alaca ikinci, Atatürk Ortaokulu öğrencisi Cansu Doğan üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrenciler okul idarecileri ile birlikte kaymakamlık makamında kabul eden Kaymakam Cevdet Ertürkmen, öğrencileri tebrik ederek ödüllerini verdi.