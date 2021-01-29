Yarıyıl tatilinde çocukların göz sağlığını ihmal etmeyin

Dr. Murat Ayan, okul çağındaki çocukların yılda bir kere göz muayenesi yapılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sürecinin başlatılması ile birlikte öğrenciler 2020–2021 eğitim öğretim yılının ilk yarı tatiline girdiler. Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan, “Okul çağındaki çocuklarda yılda bir kere göz muayenesi yapılması eğitim-öğretim başarısı için büyük önem taşımaktadır" diyerek yarıyıl tatilinde olan çocukların göz sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Yarıyıl tatilinin girmesiyle birlikte ailelerin önem vermesi konulardan birinin de göz sağlığı olduğunu dile getiren Opr. Dr. Murat Ayan , “Çocuklarda en sık karşılaşılan göz hastalıkları arasında, göz kayması, göz tembelliği, gözyaşı kanalı tıkanıklığı, miyop, hipermetropi, şaşılık ve astigmatizma yer almaktadır. Gerekli teşhisin yapılması ile birlikte çocuk yaşlarda gözlük kullanımı ileride oluşacak göz tembelliği ve şaşılık gibi rahatsızlıklarını ortadan kaldırabilir” diye konuştu.

“Okul başarısını etkiliyor”

Görme bozukluğunun okul başarısını da olumsuz etkilediğini vurgulayan Dr. Ayan, “Çocuklarının derslerdeki düşük başarı seviyeleri, öğrenme yeteneklerinin düşüklüğü görme bozukluğundan kaynaklanabileceğini de unutmamak gerekiyor. Kitap okurken satır atlaması, cümleleri eliyle takip etmesi, bir gözünü kapatarak yada kısarak kitaba bakması, televizyonu yakından yada farklı noktalardan seyretmesi, gözlerde sulanma, kanlanma, kaşınma gibi durumlar buna örnektir. Göz sağlığı açısından olumsuz sonuçlarla karşılaşılmaması için erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Bunun için mutlaka çocuğunuzun belirli periyotlarda muayene olmalıdır" şeklinde konuştu.