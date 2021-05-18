“Yas ve Melankoli” semineri

Seminer, PUAMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Aysu Gül Şanli'nin sunumuyla, Klinik Psikolog ve Öğr. Gör. Uğur Kaçmaz tarafından gerçekleştirildi. Tüm katılımcılara açık olan etkinlik OMÜ Youtube kanalı üzerinden canlı yayınla gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasında PUAMER Müdür Yardımcısı Şanli, PUAMER'in faaliyet alanları hakkında bilgilendirmeler yaparak sözü Öğr. Gör. Uğur Kaçmaz'a bıraktı. Kaçmaz, katılımcılara melankolinin tarihçesi, yas süreci ve sağlıklı yas kavramı hakkında detaylı bilgiler verdi.

Kaçmaz, 1915 yılında yazılıp 1917 yılında yayınlanan Sigmund Frued'un Yas ve Melankoli metnini temel alarak her iki tablonun yapısal özelliklerini kıyaslayarak değerlendirirken, kadim kökleri olan melankoli hastalığının tarihçesi; sinema, felsefe ve sanatsal konular ile ilişkisine de değindi.

Kaçmaz, “Kovid-19 pandemisinin yaşandığı günümüzde depresif belirtiler ve yaşanılan kayıplar, bireysel ve toplumsal gündemimizi işgal etmektedir. Fakat insanlık tarihinde bu denli kötü ve karamsar süreçlerin yaşandığı dönemlerin varlığı da bilinmektedir. Bu dönemlerin biri yüzyıl önce; İspanyol gribi pandemisinin yaşandığı ve Birinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı tahribatlarının olduğu dönemdir. Tam da böyle bir ortamda Freud'un Yas ve Melankoli makalesi ilk okumalarını gerçekleştirmiştir. Günümüzde yaşadığımız bu zorlu süreçler ile baş edebilmek adına, aynı metni okumak ve üzerinde değerlendirmeler yapmak anlamlı olacaktır. İnsanlık tarihinde tekrar tekrar yaşanılan yıkıcılığın, kayıpların ve melankolik yapıların ortak bir metin üzerinden ele alınışı faydalı olacaktır” dedi.

Etkinlik sonrasında PUAMER Müdürü Prof. Dr. Bozkurt Koç, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.