Yasa dışı bahis operasyonu zanlısı 21 kişi adliyede

Samsun merkezli 4 ili kapsayan yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 29 kişiden 21'i adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu ile ilgili olarak şüpheli şahıslara yönelik yürütülen teknik ve fiziki takipli soruşturma kapsamında, geçen Cuma sabahı Samsun merkezli Bafra, Terme ve Asarcık ilçeleri ile birlikte İstanbul, Van ve Amasya illerinde 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 97 polisin görev aldığı operasyonda 3'ü kadın 29 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 50 adet fişek, 17 adet 9 mm çapında fişek, 2 bin 300 TL nakit para, 457 adet banka kartı, 358 adet kullanılmamış sim kart, 35 adet cep telefonu, 1 adet tablet bilgisayar, 12 adet hard disk ele geçirildi. Paravan şirketin tüm malvarlığına, tüm şüpheli şahısların yasa dışı bahiste kullanılan banka hesaplarına ve 2 adet otomobile el konuldu.

Yasa dışı bahis organizasyonu yapan şahıslara para gönderen, bu sistem üzerinden bahis oynadığı değerlendirilen şahısların soruşturma kapsamında ifade alma ve ele geçirilen dijital materyallerinin imaj alma-inceleme işlemleri yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanan 8 kişi savcının talimatıyla serbest bırakılırken, 3'ü kadın 21 kişi ise sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.