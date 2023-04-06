Yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 44 kişi tutuklandı

Samsun Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçu kapsamında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Samsun merkezli, İstanbul, Adana, Manisa, İzmir, Erzurum, Antalya, Aksaray, Mersin, Rize ve Ankara illerinde, 73 şüpheli şahsa ve 9 şirkete yönelik olarak 3 Nisan 2023 tarihinde eşzamanlı olarak operasyon düzenlenmiş olup şüphelilerin ikamet ve araçlarına yönelik yapılan operasyon çerçevesinde 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması suçları hakkında CMK 135 ve CMK 140 tedbirlerinin uygulanmasıyla yürütülen soruşturma işlemlerinde, ilgili kurum kuruluşlardan temin edilen verilerin incelenmesi ve yapılan araştırmalarda ve MASAK raporu kapsamında yapılan tespitlerde dosya şüphelilerinin banka hesaplarındaki işlem hareketlerinin yaklaşık 3,5 milyar TL civarında olduğu tespit edilmiş, Samsun 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile şüpheli şahıslar ve 9 şirketin tüm banka, elektronik para ve kripto para hesapları ile şüphelilere ait yaklaşık değeri 21 milyon 311 bin 400 TL olan 14 adet motorlu taşıt ve 4 adet taşınmaza operasyon tarihi ile eş zamanlı olarak el konulmuştur" denildi.

Şüphelilerden ele geçirilenler

Şüpheli şahısların ikamet adresleri ve işyerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 87 adet Lyrica tablet, 15 gram esrar, 86 cep telefonu, 116 sim kart, 13 flash bellek, 22 hard disk, 13 notebook, 1 adet LTE Proxy Cihaz Düzeneği, 26 adet başkası adına kayıtlı banka kartı, 72 bin 55 TL, 445 euro, 345 dolar nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan 44'ü tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 10 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı. 5 şüphelinin bulundukları illerde ifadeleri alındı. 1 şüphelinin KKTC'de askerlik görevinde, 1 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu öğrenildi. 4 şüpheli şahsın ise arama çalışmaları devam ediyor. Sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklama kararı verilen 44 şüpheli şahıs ise cezaevine teslim edildi.