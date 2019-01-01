Yasa dışı muayenehane açıp kürtaj yapan yabancı uyruklu doktora adli kontrol

Samsun'da yasa dışı muayenehane açıp kürtaj yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu doktor mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesinin Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları saha çalışması sırasında aldıkları duyum sonucu bir apartman dairesinde yasa dışı kürtaj yapılan iş yerine baskın düzenledi. Yapılan baskında Genel Cerrahi Uzmanı Suriye uyruklu Dr. Rami G. (28) ile yine Suriye uyruklu eşi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Asma A. (40) gözaltına alındı.

Polis muayene için sıra bekleyen yabancı uyruklu 9 kişinin de ifadesine başvurdu. Söz konusu iş yerinin kadın doğum polikliniği olarak kullanıldığı tespit edilirken, çeşitli materyaller ve tıbbi cihazla çok sayıda çeşitli tıbbi ilaca da el konuldu. İfadesi alınan Asma A. adlı kadın serbest bırakılırken, Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan Rami G., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Rami G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.