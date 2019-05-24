Yasak ava geçit yok

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Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınkaya Barajı’nda yaptığı denetimlerde 3 bin 500 metre uzunluğundaki ağı toplayarak, tahmini 200 kilo balığı da doğal yaşam alanına saldı.

Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınkaya Barajı'nda yaptığı denetimlerde 3 bin 500 metre uzunluğundaki ağı toplayarak, tahmini 200 kilo balığı da doğal yaşam alanına saldı.


Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bağlı Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altınkaya Barajı'nda yapılan ortak denetimde yaklaşık 3 bin 500 metre uzunluğunda ağ toplanarak, tahmini 200 kilo sazan balığı da doğal yaşam alanı ile buluşturuldu.


Bölgedeki denetimler sıklıkla devam ediyor.

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