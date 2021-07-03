Yasaklar bitti, turlar başladı

Türkiye'de yasakların kaldırılması ve kontrollü normale dönüşle birlikte gezi turları da başladı.

1 Temmuz itibarıyla kaldırılan yasak ve sınırlamalar sonrası gündelik hayat normale dönüyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlandırılan şehirlerarası seyahat kısıtlamasının kaldırılması ve turların da yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte Karadeniz'in en büyük kenti Samsun'a ziyaretçi akını dikkat çekiyor. Yerli ve yabancı turistler Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olan Samsun'a uğramadan geçmezken, Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Pandemi dolayısıyla bir süredir işsizlikten yakınan anıt fotoğrafçıları, turların tekrar açılmasıyla birlikte rahat bir nefes aldıklarını belirtti. Samsun'a gelen turlar ilk olarak şehrin simgesi olan Atatürk Anıtı'na uğrarken, bölge esnafı da turistlerinden gelişinden olumlu anlamda yararlandı.