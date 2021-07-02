Yasaksız ilk hafta sonunda aşı seferberliği: “Hem sahille özlem giderelim hem de aşımızı olalım”

Dr. Zülkif Dağlı, sokağa çıkma yasaklarının sona erdiği ilk hafta sonunda ekiplerle aşı seferberliği başlattıklarını belirterek, “Bu hafta sonu hem sahille güneşle özlem giderelim hem de aşımızı yaptıralım” dedi.

Samsun Valiliği koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen aşı çalışmaları ve çalışmaların son durumu hakkında bilgi veren Vali Zülkif Dağlı, “Sokağa çıkma yasaklarının sona erdiği ilk hafta sonunda ekiplerimizle aşı seferberliği başlatıyoruz. Bu hafta sonu sadece güneşin sıcak yüzüyle özlem giderdiğimiz değil; aşıyla kendimizi koruma altına aldığımız hafta sonu olsun istiyoruz. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekiplerimiz cumartesi ve pazar günleri Samsun'un 16 ayrı noktasında kuracakları sabit aşı stantlarıyla aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyor olacak. Tüm Samsunluları bu çağrıya destek olarak, randevusuz olarak aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Aşı sayısı 930 bin doza ulaştı

Samsun'un her noktasına ulaşan etkin bir aşı kampanyası yürüttüklerini belirten Vali Dağlı, “Aşının gücünün insanlarımıza ulaştırmak için onların ayaklarına kadar gidiyor, sanayi tesislerimiz, fabrikalarımız, otogar, alışveriş merkezleri gibi insanlarımızın sık ziyaret ettiği noktalarda, meydanlarda aşılama çalışması yürütüyoruz. Bugün itibarıyla ilimizde yapılan aşı miktarı 930 bin doza ulaştı. 618 bin vatandaşımızın birinci doz aşısı yapıldı. Yani hedef nüfusumuzun yüzde 60'ının ilk doz aşıları tamamlandı” şeklinde konuştu.

Önceki gün itibarıyla 50 yaş üstü vatandaşların ve sağlık çalışanlarının da 3. doz aşılarını yapmaya başladıklarını açıklayan Dağlı, “Aşı sırası ise 18 yaşa kadar indi. Artık aşının koruma kalkanını daha da güçlendirmemek için hiçbir nedenimiz yok. Ücretsiz ve randevu almadan aşı yapma imkânını devletimiz her noktada insanlarımıza sunuyor. Biz de Samsun Valiliği olarak bu düşünceyle, sokağa çıkma yasaklarının sona erdiği ilk hafta sonunda ekiplerimizle aşı seferberliği başlatıyoruz. Bu hafta sonu sadece güneşin sıcak yüzüyle özlem giderdiğimiz değil; aşıyla kendimizi koruma altına aldığımız hafta sonu olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı şunları kaydetti:

“Samsun İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekiplerimiz cumartesi ve pazar günleri Atakum ilçemizde Yeşilyurt AVM, Çobanlı İskelesi; Bafra ilçemizde Çelikpark AVM, Organize Sanayi, Pazar Yeri; Canik Lovelet AVM, Millet Bahçesi, Devgros Market, Belediye Meydanı; İlkadım ilçemizde Bulvar AVM, Otogar, Yabancılar Çarşısı; Çarşamba ilçemizde doğu ve batı yakası zabıta binaları; Havza ilçemizde Kevser Parkı ve Yakakent ilçemizde çarşı içi pazar yeri bölgesinde olmak üzere toplam 16 ayrı sabit aşı noktasında sırası gelen vatandaşlarımızı randevuya gerek olmaksızın, aşılarını yapmak üzere bekliyor olacaklar. Sırası gelen tüm Samsunluları bu çağrıya destek olarak, randevusuz olarak aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz. Hedefimiz bu iki gün içerisinde aşı sayımızı 1 milyon dozun üzerine çıkarıp, birinci doz aşısını tamamlamış kişi sayımızı da 700 bine yükseltmek. Özellikle gençlerimizden bize destek olmalarını istiyoruz. Uygulama alanlarımıza gelecek kişilerin randevu almasına gerek yok. Arkadaşlarını, eşlerini dostlarını yanlarına alsınlar, sahilde yürüyüp sohbet ederek aşı uygulama merkezlerimizden birine gelip Kovid-19 aşılarını yaptırsınlar. Bu hafta sonu hem gezelim hem sahille güneşle özlem giderelim hem de aşımızı yaptırarak, kendimizi, ailemizi ve Samsun'u aşının gücüyle koruma altına alalım. İnşallah ilimizdeki aşı sayısını hızla artırarak, bağışıklık düzeyimizi süratle yükselteceğiz. Koronadan uzak, şehrimizin rahat bir nefes aldığı günlere inşallah hep beraber ulaşacağız.”