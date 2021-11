Yaşamdan koparılan kadınlar Atakum'da erguvanlarda yaşayacak

20 erguvan ağacının toprakla buluştuğu etkinlikte konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Kadına şiddet duygusu içinde olanlar bu parkın önünden geçerken başlarını aşağıya eğsinler istiyoruz” dedi.

Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaşamdan koparılan kadınlar için ağaç dikimi gerçekleştirdi. Mimarsinan Mahallesi 710. sokakta oluşturulan alana, renkleriyle kendisine hayran bırakan 20 erguvan ağacı dikildi. Ağaç dikme törenine, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci, CHP Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, İYİ Parti Atakum İlçe Başkanı Selen Gülhan Çam, CHP Atakum Kadın Kolları Başkanı Emine Kandemir, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç, belediye emekçileri ve vatandaşlar katıldı.

"Mücadeleyi yaşatacağız"

Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Dilek Öztürk, “Belediyemiz adına bugün farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler bugün burada kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığı, her geçen gün bir başka kadınımızı kaybettiğimiz ve bunların sadece rakam olarak istatistiklerde kaldığını gördüğümüz günleri yaşıyoruz. Samsunumuz son 1 yıl içerisinde belki 10'u aşkın kadınımızı kaybetti, belkin ondan daha fazla kadınımız da şiddet gördü, yaralandı. Biz bugün, şiddet söylemleriyle bunu yükseltmek yerine, olumlu bir davranış ve pozitif bir eylem olması adına şiddet görerek kaybettiğimiz kadınlarımızı yaşatmak, onlara sahip çıkmak adına erguvan ağacı dikim etkinliği düzenledik. Bu ağaçlarla, kadınlarımıza sahip çıkmak ve bu mücadeleyi yaşatmak için buradayız. Kurumumuz adına bu, bir sürecin başlangıcı. Bu park alanına her etkinliğimizde yeni bir ağaç dikeceğiz. Bu süreci canlı tutacağız ve kadınlarımızı çiçeklendirerek yaşatacağız” diye konuştu.

"Erguvanla kadını özdeşleştiriyoruz"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise, “2.5 yıldır belediyemizde kıyılan her nikahta İstanbul Sözleşmesi'ni dağıtıyoruz.‘Kadınlar örgütlenin, siz toplumun vazgeçilmezisiniz; eşit, bağımsız, özgür bireysiniz. Kadına şiddet 21. yüzyılda ne demek?' diyerek bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Erguvan ağacının sempatik, sevgi dolu, güzel kokusu ile kadını özdeşleştiriyoruz. Kadına şiddet duygusu içinde olanlar bu parkın önünden geçerken başlarını aşağıya eğsinler istiyoruz. Kadının ‘Biz varız, biz olmadan toplum olmaz, toplumda demokrasi olmaz' diyerek örgütlenmesine ihtiyaç var. Benim talebim o. Bu parka gelin, ‘Bize örgütlenmek, bir araya gelmek düşüyor; kadını toplumda var etmeliyiz' demeniz gerekiyor. Bu park onun için var. Yolunuz açık olsun” şeklinde konuştu.