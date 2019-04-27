Yaşar Doğu OMÜ'de anıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dağcılık ve Kış Sporları Arama Kurtarma Topluluğu tarafından Yaşar Doğu'yu Anma Paneli düzenlendi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Mavi Salon'da gerçekleşen panelin anma etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil, tarihi iyi öğrenerek geçmişi anlamanın gerektiğini ve bu bağlamda tarihte izini bırakan şahsiyetleri genç nesillere aktarmanın çok önemli olduğunu söyledi.

“Gençlerden ümitliyiz”

Türk milletinin mensubu olarak görev ve yükümlülüklerinin farkında olduklarına işaret eden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, “Bu toprakları vatan olarak biz de gençliğe geleceği teslim edebilmek adına üzerimize düşen görevi farkında olmalıyız. Biz gençlerden ümitliyiz, bu anlamda sizler de inşallah bu ümitlerimizi boşa çıkarmayacaksınız, çok çalışacaksınız. Çalışmadan, emek vermeden olmayacak, buna inanın ve bunun gereğini yerine getirin. Biz Türkiye'nin, sadece kendimiz için güven adası olmasının ötesinde mazlum ve mağdur milletlerin de ümidi olduğunu düşünüyoruz. Bu potansiyel ve güç bizde var. Bu gücü de tarihimizden alıyoruz. Bu güzel toplantı örnek ve başarılı sporcumuz Yaşar Doğu anısına düzenleniyor. Türk sporuna bütün inancı ve fedakarlığıyla hizmet etmiş Yaşar Doğu'yu rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Moderatörlüğünü Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seydi Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı panelin ilk konuşmacısı olan Gazanfer Doğu, OMÜ bünyesinde Spor Bilimleri Fakültesi kurulurken Yaşar Doğu adının verilmesinin ailesi olarak değil de spor akademisyeni olarak çok mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Yaşar Doğu'yu anma kapsamında yapılan etkinlik, katılımcılara verilen hediyelerin ardından toplu hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi. Etkinliğe ayrıca, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Soner Çankaya, Kavak Dernekler Federasyonu (KADEF) Başkanı Bayram Erişgin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.