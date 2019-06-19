Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarını uğurladı

24. dönem mezunlarını veren Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinin eski kapalı spor salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan OMÜ Genel Sekreteri ve Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Menderes Kabadayı, vefakarlığın ve sorumluluk sahibi olmanın önemine dikkat çekerek, “Öncelikle unutmayın, sizi okutmak için fedakarlık yapan, yemeyen, içmeyen, giymeyen ama sizin yemeniz, içmeniz ve giyinmeniz için canını dişine takan o kutsal insanları yani anne ve babalarınızı lütfen unutmayın. Unutmayın, bünyesinden Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları yetiştirmiş, binlerce mezuna sahip Üniversitemizin en gözde fakültesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduğunuzu sakın unutmayın. Unutmayın, 170 bin mezun vermiş, 44 yıllık tarihinde bu ülkede çok değerli akademisyenler yetiştirmiş, eğitim ihracatında son 2 yılda Türkiye'nin ikincisi ve üçüncüsü olmuş, birçok alanda başarılara imza atmış, Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birini sahip olan ve 19 Mayıs gibi şanlı bir ismi üstünde taşıyan OMÜ'den mezun olduğunuzu sakın unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yakmak için ayak bastığı Samsun'da 19 Mayıs 1919'un 100. yılında mezun olduğunuzu da sakın unutmayın. Şunu da unutmayın arkadaşlar, 6 asır 7 kıtaya hükmetmiş bir milletin torunları olduğunuzu, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde yaşadığınıza da sakın ama sakın unutmayın” dedi.

“Başarılar diliyorum”

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil ise mezunları, iş hayatına uğurladıklarına işaret ederek “Sevgili mezunlarımız, şüphesiz zaman içerisinde fakültenizden çok iyi bilgi ve donanımla ayrıldığınızın, pek çok şey bildiğinizin farkına varacaksınız. Hayatın bu yeni aşamasında üniversite yılları bir tatlı anı olarak kalırken asıl zorlu hayat sınavında sizlere başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Mezuniyet töreninde, fakültede derece yapan öğrencilere hediyeleri takdimi edildi. Törende ayrıca, fakülte birincisi Berrin Cimiç, Dekan Taşmektepligil'in eşliğinde mezuniyet yaş kütüğüne plaka çaktı. Tören, kep atma ile sona erdi ve genç mezunlar eğlenerek bu özel anlarının tadını çıkardı.

Törene ayrıca, Samsun Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Güray Erener, öğretim üyeleri ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.