Yaşar Doğu'nun torunları Avrupa yolunda

Samsun Kavaklı güreşçiler 6-9 Temmuz tarihlerinde Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Geçen günlerde Rize ve Niğde‘de yapılan şampiyonalardan takım olarak elde ettikleri başarılarla Türkiye şampiyonu olarak çıkan Kavak Yasar Doğu Güreş Eğitim Merkezi gözünü Avrupa şampiyonasına dikti. Niğde Merkez Spor Salonu'nda bu ay yapılan şampiyonaya Samsun Kavak Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi sporcuları damga vurdu. Kavaklı sporcuların U15 Serbest Güreş takımı, ekip halinde Rize'de yapılan müsabakalarda Türkiye 2. olurken, Niğde'de yapılan serbest stilde takım halinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Güreş Eğitim Antrenörleri Ufuk Kaya, Sadik Başkaya, İlker Aydın, Nadir Evcen, Avni Eker ve Burak Aker, nezaretinde mindere çıkan Kavaklı güreşçilerden Yakup Kıcık 38 kg'da birinci, Tunahan Karabulut 48 kg'da birinci, Mesut Söğüt 62 kiloda birinci, M. Bera Koç 75 kiloda birinci, Efe Kukul 68 kiloda ikinci, Emin Uzun 48 kiloda üçüncü ve Mertcan Alıcı ise 52 kiloda üçüncülük madalyaları elde etmişlerdi.

Yaşar Doğu'nun torunları

Kavaklı sporcular ile gurur duyduğunu söyleyen Kavak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Abanoz, "Kavaklı güreşçilerimiz girdikleri iki müsabakada da Yaşar Doğu'nun torunları olduklarını elde ettikleri başarılarla bir kez daha kanıtladılar. Güreşçilerimiz yapılan müsabakalarda önemli başarılar elde etti. Hepsi ile gurur duyuyoruz. Kavaklı sporcularımız şimdi elde ettiği başarılarını Avrupa Şampiyonasına taşıma hazırlığını yapıyor. Şimdi 6-9 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da yapılacak şampiyonaya Kavak olarak 4 sporcumuzla katılacağız. Ayrıca milli takımımıza da 10 tane sporcu vereceğiz” dedi.