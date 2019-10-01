Yaşından çok hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Samsun'da yaşından çok hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan ve 16 ayrı suçtan da aranan 27 yaşındaki kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, evlerden hırsızlık ve konut dokunmazlığını ihlal suçlarından hakkında toplam 27 yıl hapis cezası bulunan 27 yaşındaki Dilber Yılmaz'ı (27) takibe aldı. Polisi atlatmak için sürekli ev değiştiren Dilber Yılmaz, saat 06.30 sıralarında kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında yaşından çok 28 yıl 3 ay hapis cezası, 7 bin 200 lira da adli para cezası bulunan Dilber Yılmaz'ın yapılan araştırmada, Samsun merkez, Bafra ilçesi, Afyonkarahisar, Burdur, Giresun'un Bulancak ve Görele ilçeleri polisi tarafından toplam 16 ayrı olaydan da hakkında aranması olduğu ortaya çıktı. Ev kapılarını özel aparatla açıp para ve altın çaldığı öğrenilen Dilber Yılmaz, Samsun Adliyesine sevk edildi. Genç kadın, adli işlemlerinin tamamlanmasını ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.