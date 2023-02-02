Yaşlı adam ahırda kanlar içinde ölü bulundu

Samsun'da yaşlı adam evinin altındaki ahırda kanlar içinde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Bekdiğin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes Çalışkan (72), yakınları tarafından 2 katlı evinin altında bulunan, içinde eşek bağlı olan ahırın içinde kanlar içinde bulundu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine sağlık ve jandarmaya ekipleri sevk edildi. Kafasından yaralı olan Çalışkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay şüpheli bulundu. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.