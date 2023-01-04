Yaşlı adam ahırın önünde ölü bulundu

Samsun'da yaşlı bir adam ahırın önünde ölü bulundu.

Olay, Bafra ilçesi Lengerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Çelik (70) evinin yanındaki ahırın önünde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Çelik'in cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.