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Yaşlı adam evinde cesedi çürümüş halde bulundu

Samsun’da yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam, evinde cesedi çürümüş halde bulundu.

Samsun'da yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam, evinde cesedi çürümüş halde bulundu.


Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Hasan Büyükkeskin (75), bilinmeyen bir nedenle evinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cesedinin çürüyüp etrafa koku yayması üzerine yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Hasan Büyükkeskin'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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