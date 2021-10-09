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Yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu

Samsun’da odun kesmeye giden yaşlı adam ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Samsun'da odun kesmeye giden yaşlı adam ormanlık alanda ölü olarak bulundu.


Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Şeyhresul Mahallesi Sazak mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaç kesmeye giden Celalettin Akdin (79) kestiği ağacın yanında hareketsiz halde bulundu. Durum 112'ye haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Celalettin Akdin'in ölümü şüpheli bulundu ve cesedi otopsi Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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