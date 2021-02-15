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Yaşlı çifte çarpan sürücü kaçtı

Samsun’un Bafra ilçesinde yaşlı çifte çarparak yaralanmasına yol açan sürücü kayıplara karıştı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşlı çifte çarparak yaralanmasına yol açan sürücü kayıplara karıştı.


Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Hasan Aslan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil yolun karşısına geçmekte olan Ekrem Kolay (71) ve eşi Mümine Kolay'a (70) çarptı. Yaralanan yaşlı çift, 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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