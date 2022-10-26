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Yaşlı kadın incir ağacına asılı halde bulundu

Samsun’da bir tarlada yaşlı bir kadın incir ağacında asılı halde bulundu.

Samsun'da bir tarlada yaşlı bir kadın incir ağacında asılı halde bulundu.


Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında incir toplamak için tarlaya giren bir kişi yaşlı kadını asılı halde gördü. Mahalle sakini 112'yi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yaşlı kadının cesedi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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