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Yaşlı kadın iple asılı halde ölü bulundu

Samsun’da yaşlı bir kadın evinde iple asılı halde ölü bulundu.

Samsun'da yaşlı bir kadın evinde iple asılı halde ölü bulundu.


Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesi Eynel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Gülender S., evinde iple tavana asılı halde bulundu. Asılı olduğu yerden indirilen yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Gülender S.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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