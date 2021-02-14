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Yaşlı kadın tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun’da yaşlı bir kadın evinde tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Samsun'da yaşlı bir kadın evinde tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu.


Olay Çarşamba ilçesinin Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki Fatma G., evininde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri Fatma G.'nin yanında tek kırma av tüfeği ele geçirdi. Fatma G.'nin cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Çarşamba Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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