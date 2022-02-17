Yaşlı kadını alevler arasından sırtında taşıyarak kurtaran polislere ödül

Samsun'da bir evde çıkan yangında olaya kısa sürede müdahale eden ve evde bulunan yaşlı kadını sırtlarında taşıyarak ölümden kurtaran polisler, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Yangın, dün Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Kaya'ya ait evin kilerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Olay polise ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Dursun Ali Şekerci ve polis memurları Mehmet Parlak ve Yakup Şahin yangın yerine kısa sürede intikal etti. Evde bulunan ve yaşlılığından dolayı yürüyemeyen Rıza Kaya'nın kayınvalidesi 93 yaşındaki Mevlüde Yılmaz, itfaiye gelmeden önce polisler tarafından kurtarıldı. Polis memuru Mehmet Parlak, yaşlı kadını sırtına alarak evden güvenli bir yere taşıdı.

Polis memurunun yaşlı kadını alevlerden sırtında taşıyarak kurtardığı görüntülerin yansımasıyla Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Komiser Yardımcısı Dursun Ali Şekerci, Polis Memuru Yakup Şahin ve Polis Memuru Mehmet Parlak'ı bugün makamında kabul etti. Vali Dağlı polisleri tebrik ederek Şekerci, Parlak ve Şahin'e başarı belgesi takdim etti.