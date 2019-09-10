İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yatağında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun’da bir kişi yatağında tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Samsun'da bir kişi yatağında tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.


Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Şeyhören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Yaşaralp Özçamca evindeki yatağında tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde 1 adet tabanca ele geçirirken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.


Yakınları Yaşaralp Özçamca'nın intihar edecek herhangi bir sorununun bulunmadığını söyledi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.