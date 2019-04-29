'Yatay şehirleşme' dönemi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şehircilikte yeni yol haritası'nı çizdiğini belirterek, "Samsun'da da artık yatay mimari ve şehirleşme dönemi başlayacak" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kızılcahamam'da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günkü açılış konuşmasıyla başlayan, pazar günü de kapanış konuşmasıyla sona eren 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nı değerlendirdi. Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehircilikte yeni yol haritasını çizdiğini belirterek, Samsun'da da artık yatay mimari ve şehirleşme döneminin başlayacağını söyledi.

Artık halka hizmet zamanı

AK Parti'nin Kızılcahamam toplantılarının özellikle 31 Mart seçimleri sonrası tüm teşkilatları ve belediye başkanlarını bir araya getirmesi ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmeleriyle son derece önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Mustafa Demir, "Bir büyük seçimi daha başarıyla geride bırakan AK Parti, artık yeni hedeflerin peşinde koşacak. Artık halkımız için hizmet zamanı. Hep birlikte 2023 hedeflerimize kilitlendik" diye konuştu.

Yatay mimari ve şehir kalitesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmalarda özellikle şehirleşme, kentsel dönüşüm gibi konulara ayrı bir önem verdiğine dikkati çeken Başkan Demir, "Herkesin bildiği üzere, seçim çalışmalarım boyunca ısrarla üzerinde durduğum konulardan birisi de dikey yerine yatay yapılaşmanın önünün açılmasıydı. Samsun'da özellikle dar alanda dikey yapılar yerine geniş alanda yatay yapılar alt yapıyı rahatlatacak, böylece şehir kalitesi ve konforu artacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Yıkacaksınız. Biz yatay mimari diyoruz. Çünkü artık şehirlerin yapılanmasında, planlanmasında bunlara dikkat etmemiz lazım' sözleri, bizleri bu yönde daha da cesaretlendirmiştir" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Kentsel dönüşüm çalışmalarını süratle tamamlayacağız" sözlerini de değerlendiren Mustafa Demir, "Samsun'umuzda özellikle İlkadım ve Canik ilçemizde kentsel dönüşümü hiç bir vatandaşımızı mağdur etmeden gerçekleştireceğiz. Bakanlığımız koordinesinde Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyemiz ile birlikte halkımızın hakkını hukukunu koruyarak yapacağımız çalışmalarıyla kentsel dönüşümü İlkadım'da tamamlamak niyetindeyiz. Bu konuda halkımızın desteğini alacağımızdan kuşku duymuyorum" şeklinde konuştu.

Bakanlardan 'sanayi' desteği

Başkan Demir açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kamp süresince bakanlarımız ile de görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle kentsel dönüşüm ve sanayi bölgeleri oluşturma yönündeki projelerimiz için bakanlarımızdan destek istedik. Sadece bu açılardan değil her yönüyle yararlı ve verimli bir kamp oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve değerli bakanlarımızın desteklerini arkamızda hissetmek bizlere güç ve moral veriyor. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, AK Parti'nin sahibi milletimizdir. Bizlerin tek bir görevi var o da milletimize hizmet etmektir. Bu duygu ve düşüncelerimiz, Kızılcahamam kampında bir kez daha tazelenmiş, kamuoyuna deklare edilmiştir."