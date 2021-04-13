Yatırımcı iş adamlarından Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

Havza'da yatırım yapan Ömür Triko Tekstil Firması yetkilileri Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında gerçekleşen ziyarette Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar'ın eşlik etti. Ziyarette Ömür Triko Tekstil Firması sahipleri Aytaç Sav ve Yavuz Taylan yapılan yatırım hakkında Başkan Özdemir'e bilgiler verdi.

Ömür Triko Tekstil Firması sahibi Aytaç Sav; “İlk etapta 35 bayan personel ile işe başladık. Triko üzerine üretim yapacağımız işyerimizde 100 bayan istihdam etmeyi hedeflemekteyiz. İlçede 1 milyon 500 bin liralık bir yatırım yapmayı hedeflemekteyiz” dedi.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar, “İlçemizde istihdam sayısı her geçen gün artmakta. Bunda en büyük pay yatırım için ilçemizi tercih eden iş adamları. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “İnşallah Havza önümüzdeki yıllarda istihdam sorununu çözmüş ve göç alan bir ilçe olacak. Tüm çalışmalarımız bu yönde. Havza Belediyesi olarak ilçemizde yatırım yapacak tüm yatırımcılarımızın yanındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız. Pandemi ortamında üretime ve istihdama destek olmak için yatırım yapan, istihdam sağlayan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum" şekilde konuştu.