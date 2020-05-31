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Yavru karacaya jandarma şefkati

SAMSUN (İHA) – Samsun’da annesini kaybeden yavru karaca jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da annesini kaybeden yavru karaca jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.



Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri devriye faaliyeti esnasında bir karaca yavrusuna rastladı. Annesini kaybettiği anlaşılan yavru karaca aç ve korunmasız bir halde bulundu. Yavruyu bu durumdan korumak isteyen ekipler hayvanı bir battaniyeye sararak yanlarına aldı. Daha sonra süt ile besleyip açlıktan ölmek üzere olan yavrunun karnını doyurdu. Jandarma şefkatini hisseden yavru karaca ekipler tarafından Samsun Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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