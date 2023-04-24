İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Sinop’ta otomobilin çarptığı yaşlı adam, Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Sinop'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Sinop'un Ayancık ilçesi Cevizli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda bayramın ikinci günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Uğur Ö. idaresindeki 34 DRB 627 otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan İsmet Sönmez'e (71) çarptı. Kazada ağır yaralanan İsmet Sönmez, Ayancık Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalelerinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan yaşlı adam yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.