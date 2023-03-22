Yaya geçidini kullanmayan genç kızlara otomobil çarptı: 2 yaralı

Samsun'da yolun karşı tarafına geçmek için yaya geçidini kullanmayan yabancı uyruklu 2 genç kıza otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan genç kızlardan biri ambulansla hastaneye götürülürken diğeri ise ayakta tedavi edildi.

Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidini kullanmayan yabancı uyruklu İ.H. (22) ve ismi öğrenilemeyen diğer genç kıza, Mürsel Ş.(66) idaresindeki 55 VH 270 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kızlar yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine kaza yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.H. ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.