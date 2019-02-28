"Yaya Güvenliği" filmi 49 okulda 6 bin öğrenciye eş zamanlı olarak gösterildi

Samsun'un Bafra ilçesinde "Güvenli Gelecek, Çocuklarla Gelecek" isimli proje kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ilk spot film "Yaya Güvenliği" eş zamanlı olarak 49 okulda 6 bin öğrenciye eş zamanlı olarak gösterime sunuldu.

Bafra Kaymakamlığı önderliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğinde, İlçe Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan "Güvenli Gelecek Çocuklarla Gelecek" isimli projemizin ilk basamağının Fatih Ortaokulu konferans salonunda tanıtımı yapıldı. Tanıtım programında konuşan Kaymakam Ahmet Adanur, "Daha önceden çeşitli vesilelerle gündem olan burada da uygulamasını yaptığımız trafikle ilgili Emniyet Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile başlayan projenin başlangıç, açılış, beraber dikkat çekme, özellikle kendi şehrimizde bir farkındalık oluşturma adına değerlendirmiş bulunuyoruz. Trafikte her yıl 6 bin 7 bin ölüm olayları mevcut. Tabi Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda son iki yıldır trafikte ciddi anlamda kurallara uymayan sürücülere hem eğitim anlamında hem kampanya anlamında bu sayıyı aşağı doğru çekmeye başladı. İki yılı önceye nazaran yüzde 20'ye yakın bir azalma mevcut. Başlangıç noktası daha küçükken ilkokulda iken, ortaokulda iken bu eğitimi çocuklarımıza sağlıklı bir şekilde vermemiz gerektiğine inanıyorum. Tabii ki toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmamız gerekir. Ancak buradan başlarsak bir kaç yıl içerisinde çok daha uzun yollar almış oluruz diye düşünüyorum. Okullarda öğretmenlerin, yöneticilerin, rehberlik öğretmenlerinin farkındalık oluşturma adına üzerinde durmaları gerektiğini, bizim de bu tip kampanya projeleri ile farkındalık oluşturarak insanların dikkatini çekmemizi, zaten içişleri bakanlığının yürüttüğü projeler var. Tüm Türkiye'nin dikkatini çekme adına. Bütün bunlar bir kaç yıl içerisinde ölümlerin sıfıra yaklaştığı bir Türkiye hayal ediyoruz. Gelişmişlik sadece maddi yapılarla, yollarla, köprülerle binalarla bir yere kadar. Huzurlu bir yaşam için insanların bir birine olan saygısının gelişmesi, karşılıklı hak ve hukuka saygının gelişmesi, insanların bir birinin haklarını koruması, bir birlerinin haklarına tecavüz etmemesi, komşuluk ilişkilerinin iyi olması ve hepsinin gelişmesiyle daha iyi bir refah düzeyine ulaşmak mümkün. Trafikte refah seviyesini aşağı çeken en önemli etkenlerden bir tanesi. O yüzden bu projenin çok faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden üzerinde duracağımız bir konu olacak" dedi.

Kaymakam Adanur'un konuşmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçek mekanlarda çekilen yaya geçitleri ve kaldırımda yayaların davranması gereken kuralları içeren ilk spot film "Yaya Güvenliği" eş zamanlı olarak ilk ve orta okullarda aynı anda internet aracılığıyla canlı olarak 6 bin öğrenciye gösterimi yapıldı.

Programa Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlce Emniyet Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Aydın Bulut, İlçe Emniyet Amiri Murat İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik tim ekipleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.