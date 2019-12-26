Yayanın ölümüne yol açan sürücü tutuklandı

Samsun'da yolun karşısına geçmekte olan yayaya çarparak ölümüne yol açan araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tugay E.(25) yönetimindeki 55 AOJ 27 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Yaşar Çetin'e (63) çarptı. Kazada ağır yaralanan Yaşar Çetin, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Çetin, yapılan müdahalelere rağmen gece hayatı kaybetti. Yaşar Çetin'in torunlarını ziyarete giderken kaza geçirdiği öğrenildi.

Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü Tugay E., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Tugay E., "taksitle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.