Yayla festivaline giden genç kazada hayatını kaybetti

Samsun’da yayla festivaline giden 18 yaşındaki genç üzerinde bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybederken, kazada 2 kişi de yaralandı.
Samsun'da yayla festivaline giden 18 yaşındaki genç üzerinde bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybederken, kazada 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Sofular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kunduz Dağı Yayla Festivaline gidenlerin üzerinde bulunduğu M.K. idaresindeki 55 H 3494 plakalı traktör devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yalçın Gürel (18) hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.