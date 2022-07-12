İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yayla festivaline giden genç kazada hayatını kaybetti

Samsun’da yayla festivaline giden 18 yaşındaki genç üzerinde bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybederken, kazada 2 kişi de yaralandı.

Samsun'da yayla festivaline giden 18 yaşındaki genç üzerinde bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybederken, kazada 2 kişi de yaralandı.


Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Sofular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kunduz Dağı Yayla Festivaline gidenlerin üzerinde bulunduğu M.K. idaresindeki 55 H 3494 plakalı traktör devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yalçın Gürel (18) hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.