Yaz kurslarında final

Yaz tatili içerisinde 2 aylık süre içerisinde öğrencilerin katılımları ile gerçekleştirilen gitar, keman, saz, karakalem resim ve ebru kursları düzenlenen programla sergilendi. Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Bektaş, yaz dönemi çalışmalarını değerlendirerek, “01 Temmuz ile 01 Eylül tarihleri arasında Havza Gençlik Merkezi olarak yaklaşık 14 tane kurs açtık. Bunlar müzik alanında bağlama, gitar, keman, kişisel gelişim atölyemizde işaret dili, bilgisayar, ebru, satranç, resim gibi kurslarımız açıldı. Bugün itibari ile kurslarımızı sonlandırıyoruz. İnşallah okullarımız açıldığında yine bu kurslarımızın devamını saat 15.00'ten sonra hafta sonları gençlerimizle çocuklarımızla devam ettireceğiz. Yaz kurslarımıza 450 başvuru oldu bu öğrencilerimizden de 356'sı ile birlikte 14 tane kursumuz 2 aylık sürede müzik atölyemiz, kişisel gelişim atölyesi, resim atölyesi ve el sanatları atölyelerinde öğrencilerimizle birlikte olduk. Güzel eserler ortaya çıkardık. Bugün de bu eserleri hem velilerimize hem Havzalılara, gençlerimize, öğrencilerimize örnek olması için bugünkü programı düzenledik. Yaz kursları olarak Havza'da gayet verimli geçti. Öğrencilerimiz ve velileri bu çalışmalarımızdan memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Öğrencilerimizin eğitimde ve bu noktaya gelmesinde emeği geçen ebru eğitmenimiz Hidayet Arıkan'a, resim eğitmenlerimiz Gamze Çon ve İlknur Çelebi'ye, gitar eğitmenimiz Anıl Kızılırmak'a, keman eğitmenimiz Emrah Sasa'ya, bağlama eğitmenimiz Yılmaz Ceylan'a teşekkür ediyorum” dedi.

Saz kursu eğitmeni Yılmaz Ceylan, “Kış günlerinde eğitim faaliyetlerimiz devam ediyordu ancak Havza'da ilk defa yaz dönemi bu kadar etkin geçti. Kursumuza katılan öğrencilerimizdeki ve velilerindeki heyecan ve gayreti görünce ne kadar doğru bir hizmet verdiğimizi bir kere daha idrak ediyorum. Gençlik Merkezi Müdürümüze, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Keman kursu eğitmeni Anıl Kızılırmak kursa katılan öğrencileri takdir ettiğini belirterek, “Her hangi bir enstrümanı çalmayı öğrenmek sabır, gayret ve beceri ister. Yaz tatilinde çocuklarını kursumuza gönderen ailelerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Keman kursu eğitmeni Emrah Sasa ise, “Gençlerimizi bizlerle buluşturan ve bir bütün olmamızı sağlan özellikle velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu tip kurslar çocuklarımızın kişisel eğitiminde ve gelişiminde büyük bir rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.