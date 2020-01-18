Yazar Bekir Develi: "Birbirimize yabancılaşma hikayemiz evlere doğal gazın girmesi ile oldu"

Yazar Bekir Develi, "Aile içinde bizim birbirimize yabancılaşma hikayemiz evlere doğal gazın girmesi ile oldu" tespitinde bulundu.

Canik Belediyesinin kültürel etkinlikleri kapsamında Samsun'a gelen ünlü programcı, yazar Bekir Develi "Hikayelerle Anadolu İrfanı" adlı konferans gerçekleştirdi.

“Belediyeciliği park ve bahçe yapmak olarak görmüyoruz”

Açılış konuşmasını yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Belediyeciliği sadece yol, kaldırım, park ve bahçe yapmak olarak görmüyoruz. Kültürel sanatsal alanda toplumumuza faydalı programlar, etkinlikler, organizasyonlar gerçekleştirerek toplumsal ve sosyal konularda geleceğimize yön verecek projeler geliştirecek insan odaklı bir anlayışı önemsiyoruz. Şehirlerimizin geleceğini ancak ve ancak nesli ihya ederek kurtarabilir ancak bu şekilde ruhu ve kimliği olan estetiği olan şehirler inşa edebiliriz. Bizim ilim irfan hikmet yolunda yürüyen şuurlu bir gençliğe ilime, bilime ve fikre yönelerek geleceğe yürüyen değerlerini bilen geçmişini bilen milli manevi değerlerine bağlı topluma faydalı bir geleceğe nesle ihtiyacımız vardır” şeklinde konuştu.

"Birbirimize yabancılaşma hikayemiz evlere doğal gazın girmesi ile oldu"

Bekir Develi konferansta yaptığı konuşmada, “Bizim birbirimize yabancılaşma hikayemiz evlere doğal gazın girmesi ile oldu. Eskiler bilir. Büyük bir oda vardı. Evin en büyük odasında bir soba olurdu. O soba kızardı ve güzel ısındıktan sonra dede, nene, torun o sobanın etrafında toplanır birbirleriyle hemhal olurdu. Onu bırak birbirlerinin gözlerinin içine bakarlardı insanlar. Ama gelin görün ki artık bütün odalar aynı anda ısındı ama herkes birbirinden koptu. Siz deseniz ki biz sobayı yeniden kuralım herkesi sobanın başında toplarsınız ama herkesin elinde cep telefonu olur. İnanılmaz bir tahaccümün altındayız. Bugün bunu anlatmak üzere geldim” ifadelerini kullandı.

Canik Kültür Merkezinde yapılan konferansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.