Yazar Faruk Gülşen, Samsunlu çocuklarla buluştu

Psikolojik Danışman ve Yazar Faruk Gülşen, “Zuvata” adlı kitabını, küçük okurları için Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, küçük okurları için imzaladı.

Kitaptan müziğe, filmden elektronik ürünlere, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede eğlence ve kültür ürünleriyle ziyaretçilerini buluşturan D&R'ın “Çocuk Şenliği” sürüyor. Bu kapsamda, Samsun Piazza'da düzenlenen etkinlikte; küçük kitap severler, "Zuvata" adlı eserin yazarı Faruk Gülşen'i tanıma, sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı buldular.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Çocuk Şenliği”nde, çocuklarıyla bir araya gelen Yazar Faruk Gülşen, küçük bir çocuğun kaybettiği uyku arkadaşı ‘Zuvata'yı bulmak için çıktığı yolculukta karşılaştığı kişilerle yaşadığı farklı maceraları konu alan eserini imzaladı.

Yazar Faruk Gülşen, kitaplarını imzalamakla kalmayıp, çocukların kitap hakkında merak ettikleri tüm soruları da yanıtlayıp, birlikte anı fotoğrafı çektirdi.

“Zuvata” hakkında

Zuvata, annesini kaybeden bir çocuğun kaybını kabullenme sürecini anlatıyor. Kaybettiği uyku arkadaşı Zuvata'yı bulmak isteyen büyük çocuk yolculuğa çıkar. Çıktığı yolculukta çirkin tırtılla tanışıp arkadaş olur; geveze çocuklar, oduncu çocuk, güçlü asker ve satıcı çocukla karşılaşır. Asıl karşılaşması ise büyük korkusu Kara Şapkalı Korsanladır. Bakalım kahramanımız Kara Şapkalı Korsan'la nasıl yüzleşecek? Büyük çocuk bu yolculukta aradığını bulabilecek mi yoksa yola çıkmanın kendisi mi önemli? Soruların cevabı yolun ve hikâyenin sonunda.