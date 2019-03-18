Yazıcı: "İnternet medyası hukuksal bir çerçeveye oturtulmalı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, internet medyasının hukuksal bir çerçeveye oturtulması gerektiğini belirterek, "Biz de bu konunun farkındayız ve takibimizi sürdüreceğiz" dedi.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti yeni hizmet binasının açılışı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın katıldığı törenle yapıldı. Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Fatih Temiz İş Merkezi'ne taşındı. İş merkezi önünde açılış töreni düzenlenirken törende konuşan Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan talepte bulundu. İnternet gazeteciliğinin hızla geliştiğini belirten Çakır, "Bu sektörde çok büyük yatırım yapan arkadaşlarımız var. 50-60 gazeteci çalıştıran arkadaşlarımız var. Ancak hala statüleri belli değil. Hala bir yasa çıkmadı. Sayın Genel Başkan Yardımcımız sizden isteğimiz bu yasanın çıkmasına öncülük etmek istiyoruz" diye konuştu.

Çakır'ın ardından kürsüye gelen Yazıcı, basının 4'üncü kuvvet olduğunu vurguladı. Yazıcı, "Demokrasi kültürünün geliştiği ülkelerde basının işlevi son derece önemlidir. Kurumların önemini sürdürebilmesi, kurumun iç denetiminin güçlü olmasına bağlıdır. Bu kadar önemli bir görevi icra eden basın mensubu arkadaşlarımızın kullandığı internet mecrasını kullanan alanların hukuksal bir çerçeveye oturtulması gerekiyor. Birçok platformlarda bunun üzerine tartışmalar var. Biz de bu konunun farkındayız ve takibimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyetinin yeni hizmet binasının açılışı yapıldı. Açılışa İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, yerel ve ulusal medya temsilcileri ve basın mensupları katıldı.