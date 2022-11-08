YEDAŞ, ‘BM Global Compact' üyesi oldu

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, ‘BM Global Compact' üyesi olduklarını belirterek, “YEDAŞ; Avrupa, dünya liderliğine aday şirket” dedi.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 40 bin km2 alanda 3 milyon tüketiciye kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak için 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı ve ‘BM Global Compact' üyesi oldu.

Sorumluluk alanında bulunan 5 ilde elektrik dağıtımı işini üstlenen YEDAŞ, artık dünyanın küresel konuma ulaşmış dev holdinglerinin yer aldığı Birleşmiş Milletler(BM) Teşkilatı'na katıldı. BM'nin Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayan YEDAŞ, BM'de yer alan önemli şirketler arasında yer aldı.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen, Avrupa Mükemmellik Ödülü yolundaki son adım olarak görülüyor. Kamuoyuna hesap verilebilirlik ve şeffaflığa dayalı bir gönüllülük girişimi olan BM üyeliği, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele gibi 4 alanda yer alan evrensel olarak da kabul görmüş, 10 ilkeyi destekleyeceğini taahhüt etmiş sayılıyor. Dünyanın önemli şirketleri arasına girmeyi başaran YEDAŞ, elektrik dağıtım şirketi olarak da büyük bir başarıya imza atmış oldu.

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında, bütünsel bir bakış açısı içinde değer yaratmaya odaklandık. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi şirketimiz İş Değerleri ve Davranış İlkelerine paralellik göstermektedir. YEDAŞ; Avrupa, dünya liderliğine aday şirket olarak, hedefi doğrultusunda dünyadaki en iyi uygulamaları bünyemize yansıtabilme çabamız ve şu anda bile pek çok girişimimiz olmasına rağmen daha gidecek çok yolumuz ve yapacak çok işimiz olduğunu bilmemizdir. BM güvenilir kuruluşları ve sivil toplumu bir araya getiren uluslararası gönüllü bir kurumsal vatandaşlık ağıdır. Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imza sahipleri bu on ilkeyi şeffaflık ve sürdürülebilir kalkınma için iş stratejilerine entegre ederek durumlarıyla ilgili düzenli rapor hazırlar" dedi.