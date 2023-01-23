YEDAŞ en başarılı 5 işletmeden biri seçildi

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 40 bin kilometrekare alanda 3 milyon tüketiciye elektrik hizmeti veren YEDAŞ, 2022 yılının son çeyreğinde yapılan "müşteri memnuniyet" ölçümünde "platinium" seviyesine ulaştı.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), çalışanlarının eğitimlerle yetiştirilmelerini sağlamak, performanslarını ve verimliliklerini arttırmak, üst görevlere hazırlanmasını sağlamak amacıyla aralıksız çok yönlü eğitimler düzenliyor. Hedefin, daha iyi hizmet kalitesinin yanı sıra insan kaynakları politikaları ile tercih edilen şirket olmak olgusunun vurgu yapıldığı eğitimlerde, tek düşünce ise "kesintisiz ve verimli hizmet" verebilmek.

Genel Müdür Bilgi: "Hedefimiz her zaman zirve"

Elektrik dağıtımı gibi kritik bir sektörde faaliyet gösterdiklerini ifade eden Genel Müdür Yunus Emre Bilgi, “Şirket olarak önceliklerimizi iş sürekliliği, kaliteli hizmet ve müşteri odaklılığı oluşturuyor. Bu kapsamda yüzde 100 müşteri memnuniyeti yaklaşımımız ile 2022 yılı birçok teknolojik atılım ve doğrudan müşteri memnuniyetine etki eden projelerimizi hayata geçirdik. Özel araştırma şirketlerinin yaptığı memnuniyet ölçümünde müşterileri deneyimlerini geçmiş yıllara göre yüzde 8 artırarak 2022 yılını 83 puan ile üst seviyede tamamladık. Bağımsız araştırma şirketlerince yapılan memnuniyet araştırma sonucunda ise YEDAŞ'ın sektör ortalamasının üzerinde olduğu açıklanmış olup yılı birincilik ile kapattık. Elektrik Dağıtım hizmetini müşteri memnuniyeti politikamız temelinde yürütüyor; verimlilik, kalite ve teknoloji ekseninde sürekli iyileştirerek geliştiriyoruz. 2022 yılının son çeyreğinde yapılan müşteri memnuniyet ölçümünde platinium seviyesine ulaşarak en başarılı 5 işletmeden biri olduk. Bu kapsamda yüzde 100 müşteri memnuniyeti yaklaşımımız ile 2022 yılı birçok teknolojik atılım ve doğrudan müşteri memnuniyetine etki eden projelerimizi hayata geçirdik. Bağımsız araştırma şirketlerince yapılan memnuniyet araştırma sonucunda YEDAŞ'ın sektör ortalamasının üzerinde olduğu açıklanmış ve özel araştırma şirketlerinin yaptığı memnuniyet araştırmasında ise geçmiş yıllara göre artış yaşayarak 2022 yılını 83 puan ile üstün başarı göstererek tamamladık. Bu başarının hayata geçmesinde katkı sağlayan başta işletmelerimiz olmak üzere çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.