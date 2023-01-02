YEDAŞ, kırsalda yatırım ve bakımı yoğunlaştıracak

YEDAŞ Genel Müdürlüğü'nü ziyaret eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Genel Müdür Yunus Emre Bilgi'den yürütülen çalışma ve hizmetlerle ilgili bilgi aldı. 2022 yılında tamamlanan projeleri ve 2023 yılı için planlanan yatırım projeleri hakkında Vali Zülkif Dağlı'ya bilgi veren Yunus Emre Bilgi, 2023 yılında özellikle kırsal kesimlerde yapılan yatırım ve bakımın yoğunlaştırılacağını, buna bağlı olarak kesinti sayı ve süreleri minimuma indirilerek vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanacağını belirtti.

"Mağduriyet yaşanmasına izin verilmemeli"

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi ve personeline çalışmalarında kolaylıklar dileyen Zülkif Dağlı, yaklaşan kış mevsiminin etkisiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklar konusunda da gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve vatandaşların bu konuda mağduriyet yaşamasına izin verilmemesini istedi.