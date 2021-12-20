YEDAŞ'tan 133 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı

Ş. (YEDAŞ), bir özel bankanın iş birliği ile 133 milyon 50 bin TL'lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Sürdürülebilirlik anlayışı ve ileri teknoloji uygulamaları ile sektöre yön veren yeni nesil enerji şirketi olmak vizyonuyla hareket eden YEDAŞ, bir özel bankanın iş birliği ile 17 Aralık'ta 133 milyon 50 bin TL tutarında 2. tertip kira sertifikası ihracı yaptı. 3 aydan 1 yıla kadar değişen vadelerde 4 adet kira sertifikasından oluşan ihraçtaki tutarların geri ödemesi kamu tarafından garanti edilen yatırım bedellerinden gerçekleştirildiği için JCR Eurasia Rating tarafından AAA notuyla derecelendirildi. Bu şekilde düşük riskli olmasına rağmen yüksek getirili bir kira sertifikası hayata geçirildi. Elektrik enerjisinin daha kaliteli ve kesintisiz bir şekilde daha çok kullanıcıya ulaştırılmasına katkıda bulunarak Türkiye'nin sürdürülebilirlik kriterlerini destekleyen, ayrıca faizsiz finans prensiplerine uygun olması açısından konvansiyonel yatırımcılar da dahil geniş bir yatırımcı kitlesine hitap eden YEDAŞ kira sertifikasına yoğun talep geldi. YEDAŞ, elektrik dağıtım sektöründe ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını bir özel bankanın iş birliği ile 2020 yılının Haziran ayında gerçekleştirdi.

"Hedefimiz dünya ve Avrupa'da öncü olmak"

YEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Sezer, "İnovatif iş modelleri geliştirerek başarıda süreklilik sağlamayı hedeflerken itibar ve güvenilirliği her zaman ön planda tutuyoruz. Kurumsal değerlerimize sıkı sıkıya bağlı şekilde ilerlememize devam ederken, sürdürülebilirlik yaklaşımlarımızla toplum ve iş dünyası için öncü projeleri hayata geçirme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Gelecek dönemde de yenilenebilir enerji ve elektrik dağıtımı alanlarının finansmanına yönelik farklı alanlardaki sermaye piyasası enstrümanları ile yatırımcıların karşısına çıkmaya devam edeceğiz. Bu ihracın en temel özelliği, elektrik dağıtım şirketlerine yatırımları için kaynak sağlarken, bu yatırımların devlet garantili geri dönüşlerinden kira sertifikalarının itfa edilmesine olanak tanıması. Gerçekleştirdiğimiz ihraç, elektrik dağıtım firmalarının yatırımları için kaynak temin ediyor ve böylece elektrik enerjisinin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayarak sürdürülebilirlik kriterlerine destek veriyor" dedi.