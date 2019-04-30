SAMSUN (İHA) – Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Samsun, İstanbul ve Malatya'dan 7 görsel sanatlar öğretmeninin katılım gösterdiği “Yediyiz” karma resim sergisi, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde açıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunu görsel sanatlar öğretmenleri Arzu Demirbilek, Çiğdem Fırat, Eda Demirci, Esra Örkün Korkmaz, Maksude Güney, Sevda Yılmaz ve Vedat Karaoğlu'nun toplam 40 yağlı boya, akrilik ve seramik malzemeden ürettikleri 40 eser, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışını gerçekleştiren Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, Milli Mücadelenin Samsun'da başlamasının 100. yılını kutlanılan bu yılın Samsun adına öneminin çok büyük olduğunu belirterek, “Bu onura yakışan etkinlikler teker teker gerçekleştiriliyor. Kuşkusuz bunların başında da sanatsal etkinlikler geliyor. Bugün burada değişik şehirlerden bir araya gelen 7 görsel sanatlar öğretmeninin Samsun'da sanat ile buluşması çok anlamlı. Daha önce de aynı mekanda bir etkinlikleri daha olmuştu. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyoruz” dedi.

Sergi, 5 Mayıs'a kadar Piazza AVM'de gezilebilecek.