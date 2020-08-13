Yeğenini öldüren amca gözaltına alındı

Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden yeğenini tabancayla vurarak öldüren amca, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Kamberli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Ş. aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan yeğeni Mesut Ş.'ye (23) evinin yanındaki bahçede tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda 3 yerinden vurulan Mesut Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşar Ş., Kuşluğan Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Amca yeğen arasında uzun yıllardır arazi anlaşmazlığı bulunduğu öğrenildi.