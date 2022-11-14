Yeğeninin düğünü için geldiği Samsun'da kendini vurdu

Manisa'dan yeğeninin düğünü için memleketi Samsun'a gelen bir kişi kendini tabancayla vurması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Çınaralan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa Yeni Mahalle'de ikamet eden M.Ü (49), bir hafta önce kız kardeşinin çocuğunun düğününe katılmak üzere memleketi Samsun'a geldi. M.Ü dün tabancayla kendini vurdu. Ağır yaralanan M.Ü, Samsun'da kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.