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Yelek: "Bizim için zorlu bir maç olacak"

Çarşambaspor Teknik Direktörü Kenan Yelek, deplasmanda karşılaşacakları Osmaniyespor maçını değerlendirerek, "Bizim için zorlu bir maç olacak.

Çarşambaspor Teknik Direktörü Kenan Yelek, deplasmanda karşılaşacakları Osmaniyespor maçını değerlendirerek, "Bizim için zorlu bir maç olacak. İnşallah puanı alıp geleceğiz. Hedefimiz üst sıralarda yer almak" dedi.


TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, 14. hafta müsabakasında 20 Aralık Pazar günü Osmaniyespor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı takım, Adapark Tesisleri'nde yaptığı idmanla hazırlıklara devam etti.


Antrenmanda değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Kenan Yelek, "Son karşılaştığımız Altındağspor maçında iyi oynadığımız anlar da oldu, kötü oynadığımız anlarda oldu. Yensek çok iyi olurdu. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık ama ikinci yarı güzel oynamamıza rağmen gol olmadı. İnşallah Osmaniyespor'la güzel mücadele edeceğiz. Çünkü rakip iyi. Bizim için zorlu bir maç olacak. İnşallah puanı alıp geleceğiz. Hedefimiz üst sıralarda yer almak. Yarın Kovid-19 testi yapılacak. Teste göre maça çıkacağız" diye konuştu.

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