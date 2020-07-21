Yem destekleme ödemesi çalışmaları başladı

Yem destekleme ödeme çalışmaları başladı.

Kararnameye göre Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı işletmelerden; Manda dahil 20 başa kadar (20 dahil) anaç sığırı ve/ veya besilik erkek sığırı olan yetiştiricilere hayvan başına 65 TL, 50 başa kadar (50 dahil) anaç küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilere hayvan başına 6,5 TL olmak üzere; Bakanlık tarafından belirlenecek kriterlere göre destekleme ödemesi yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam,“Bakanlığımızca açıklanan kriterler doğrultusunda ödemelere temel oluşturacak çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Yetiştiricilerimizden bu konuda hassasiyet göstermelerini ve ilgili desteklemeden yararlanma ve olası aksaklıkların yaşanmaması konusunda Birlikleri ile irtibat halinde olmalarını önemle rica ediyoruz” dedi.