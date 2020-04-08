Yemek yeme alışkanlığı değişti, reflüye dikkat

Fatma Cömert, yemek yeme alışkanlıklarının değiştiği bu dönemde özellikle reflü hastalığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de can kayıplarına yol açan korona virüsü salgınıyla birlikte insanların tüketim ve yemek alışkanlıkları da değişti. Evde geçirilen zamanda yenilen yemeklere dikkat edilmesi gerektiğini, yoksa reflü hastalığının nüksedebileceğini belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Fatma Cömert, "Reflü nedir sorusu özellikle sıkça rastladığımız bir sorudur. Reflü mide içeriğinin, yemek borusuna doğru geriye kaçağı demektir. Midedeki asidin yemek borusundan hatta solunum yoluna kadarki kaçağı sonrasında sıkça karşılaşılan şikayetlerdendir. Midedeki yoğun asitli içeriğin yemek borusu ve soluk borusuna kadar çıkması nedeniyle göğüste ağrı ve yanmalar, solunum yolunu etkileyerek öksürük ve inatçı balgam ağız kokusu ağız kuruluğu diş ve diş eti hastalıklarında orta kulak iltihapları sinüzitleri, ses kısıklığından aslım atakları, hırıltı ve nefes darlıkları gibi şikayetlere kadar çok fazla problemlerle karşılaşılmaktadır. Reflü hastalığı ayrıca stres, kötü beslenme , fazla kilo ve gebelik gibi nedenlerde hayatımıza sıkça giren bir konudur. Reflüde hastanın muayenesi sonrasında belirli bir ön teşhis konulsa da kesin teşhis endoskopi ile gerçekleştirilmektedir. Tedavisinde tetikleyici sebepleri ortadan kaldırarak başlamak gerekmektedir. Örneğin doğru beslenme ile acılı, yağlı, salçalı baharatlı ekşi turşu gibi gıdaları kontrol etme önemlidir. İlaç tedavisinde ise 3 aylık bir takip süreci bulunmaktadır. Bununla birlikte eşlik eden bir mide fıtığı ya da inatçı reflülerde cerrahi müdahaleler de uygulanabilmektedir" diye konuştu.